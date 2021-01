Covid-19, l’Europa approva il vaccino di Moderna: è sicuro ed efficace (Di mercoledì 6 gennaio 2021) vaccino contro il Coronavirus, l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato il via libera a quello sperimentato da Moderna. A renderlo noto è proprio l’Ema, che lo scorso 21 dicembre aveva approvato il vaccino della Pfizer-BioNtech. «Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE», ha dichiarato la Commissione europea dopo il parere positivo dell’Ema al vaccino. Il parere dell’Agenzia Europea del Farmaco «Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l’emergenza attuale”, ha detto Emer Cooke, Direttore Esecutivo di EMA. «Il secondo vaccino positivo a poco meno di un anno dalla dichiarazione della pandemia da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021)contro il Coronavirus, l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato il via libera a quello sperimentato da. A renderlo noto è proprio l’Ema, che lo scorso 21 dicembre avevato ildella Pfizer-BioNtech. «Iled. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’UE», ha dichiarato la Commissione europea dopo il parere positivo dell’Ema al. Il parere dell’Agenzia Europea del Farmaco «Questoci fornisce un altro strumento per superare l’emergenza attuale”, ha detto Emer Cooke, Direttore Esecutivo di EMA. «Il secondopositivo a poco meno di un anno dalla dichiarazione della pandemia da parte ...

