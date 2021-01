Covid | 105 comuni bergamaschi a zero | ma i contagi tornano a salire

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 536 i nuovi positivi aldell’ultima settimana in provincia di Bergamo, con un incremento di 84 casi rispetto alla rilevazione precedente. È quanto emerge dai dati diffusi da Ats Bergamo nel consueto report settimanale. Il commento a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo: “La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 30 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi relativamente contenuto (+536, con media giornaliera di nuovi casi pari a 77), ancorché in moderato aumento rispetto all’aumento di settimana scorsa (che vedeva un aumento pari a +452 casi). Ciò si traduce in un mantenimento della curva epidemica su valori stabili, relativamente bassi in ...