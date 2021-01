Conte proverà a fare di tutto per evitare la crisi formale, e il Covid potrebbe aiutarlo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E così, nel gelo di stagione, torna di prepotenza il peggio della Prima e della Seconda Repubblica quando a un certo punto la situazione si incarta e nessuno sembra avere la chiave per risolvere il rebus di una crisi politica che scivola verso un altro governo. Con il logoro copione delle trattative più o meno finte, le parole date e non mantenute, le telefonate – o le call– che non partoriscono nulla, ognuno che fa due parti in commedia in una sarabanda felliniana con relativa triste marcetta in sottofondo. I personaggi cercano un autore che razionalizzi un testo sbrindellato e senza senso, un Beckett minore e più ostico alle orecchie di cittadini che hanno ben altro per la testa, ora che le incertezze sui colori delle Regioni, sui vaccini e sulla riapertura delle scuole si intrecciano in modo crudele con il nuovo aumento dei decessi, 649 italiani che se ne sono ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E così, nel gelo di stagione, torna di prepotenza il peggio della Prima e della Seconda Repubblica quando a un certo punto la situazione si incarta e nessuno sembra avere la chiave per risolvere il rebus di unapolitica che scivola verso un altro governo. Con il logoro copione delle trattative più o meno finte, le parole date e non mantenute, le telefonate – o le call– che non partoriscono nulla, ognuno che fa due parti in commedia in una sarabanda felliniana con relativa triste marcetta in sottofondo. I personaggi cercano un autore che razionalizzi un testo sbrindellato e senza senso, un Beckett minore e più ostico alle orecchie di cittadini che hanno ben altro per la testa, ora che le incertezze sui colori delle Regioni, sui vaccini e sulla riapertura delle scuole si intrecciano in modo crudele con il nuovo aumento dei decessi, 649 italiani che se ne sono ...

Agato_Agato : Conte proverà a gestire Eriksen fino a giugno. Eriksen fino a giugno: - CaprioliDavide : @mittdolcino Resisterà... ma non so cosa sia disposta a fare Renzi per far cadere conte.. le provera tutte... - AwardIq : @MaxySamp @grintakapovolto @matteosalvinimi Questo è il vero problema. A livello locale funziona, alla fine Zaira e… - diapason29 : @lorepregliasco Francamente mi pare difficile, anche se certo Conte proverà ad usare l'aumento dei contagi per blindarsi. - 71maxjuve : @NicolaPorro @fdragoni Ma dicono che Conte è il numero 1, proverà Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Conte proverà MANOVRA & BONUS ECONOMY/ L’ultima prova che il Conte bis è al capolinea Il Sussidiario.net