Classifica Dakar 2021 moto, quarta tappa: Xavier De Soultrait balza in testa alla generale con 15? su Barreda (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joan Barreda ha vinto la quarta tappa della Dakar 2021, con partenza a Wadi Ad-Dawasir e arrivo in quel di Riyadh dopo 337 chilometri cronometrati tra sabbia e terra. Lo spagnolo della KTM ha dominato la gara riservata alle moto, rifilando quasi 6? al primo degli inseguitori e riportandosi clamorosamente in seconda piazza assoluta nella generale (ieri sera era 8° a 9? dalla vetta) a soli 15? dal nuovo leader francese Xavier De Soultrait, oggi autore del 5° tempo parziale. Situazione ancora molto incerta e aperta a qualsiasi capovolgimento di fronte nella generale, con i migliori 11 racchiusi in meno di 10 minuti ed un Ricky Brabec (campione in carica) 15° a 16’21” dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joanha vinto ladella, con partenza a Wadi Ad-Dawasir e arrivo in quel di Riyadh dopo 337 chilometri cronometrati tra sabbia e terra. Lo spagnolo della KTM ha dominato la gara riservata alle, rifilando quasi 6? al primo degli inseguitori e riportandosi clamorosamente in seconda piazza assoluta nella(ieri sera era 8° a 9? dvetta) a soli 15? dal nuovo leader franceseDe, oggi autore del 5° tempo parziale. Situazione ancora molto incerta e aperta a qualsiasi capovolgimento di fronte nella, con i migliori 11 racchiusi in meno di 10 minuti ed un Ricky Brabec (campione in carica) 15° a 16’21” d...

