Cagliari-Benevento 1-2, vittoria in rimonta per i campani: il tabellino e le pagelle (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è appena concluso il lunch match della sedicesima giornata di Serie A Cagliari-Benevento: il tabellino e le pagelle della sfida. Triplice fischio alla Sardegna Arena, dove è appena terminato l’incontro tra Cagliari e Benevento con il successo dei campani per 1-2. Si decide tutto nella prima frazione con il parziale che si sblocca al L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è appena concluso il lunch match della sedicesima giornata di Serie A: ile ledella sfida. Triplice fischio alla Sardegna Arena, dove è appena terminato l’incontro tracon il successo deiper 1-2. Si decide tutto nella prima frazione con il parziale che si sblocca al L'articolo proviene da YesLife.it.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - AndreaRucci : RT @SecondeLinee: Dopo le prove generali di due anni fa, ora il #Benevento sembra fare sul serio. L’ottimo lavoro di #Vigorito e il gioco… - Fprime86 : RT @SkySport: CAGLIARI-BENEVENTO 1-2 Risultato finale ? ? #JoaoPedro (20’) ? #Sau (41’) ? #Tuia (44’) ? Serie A - 16^ Giornata ?? https://t… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA: colpo Benevento, 2-1 a Cagliari. LIVE: #AtalantaParma, #BolognaUdinese, #SassuoloGenoa e #TorinoVerona - TelevideoRai101 : Serie A,anticipo Cagliari-Benevento 1-2 -