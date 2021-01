Ben 40 positivi in una settimana La Premier a rischio lockdown

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Boom di contagi a causa della variante: per ora si va avanti con le "bolle". Quattro le partite rinviate

la Repubblica

Assediati dal maledetto virus ma in campo. Anche se in Inghilterra oggi parte il terzo lockdown dall’inizio della pandemia. Anche se l’impennata della contagiosità del virus nella ‘variante inglese’ r ...Resta tragico il quotidiano bollettino del Gores Marche: 2 morti nell’Anconetano. Il virus continua a correre ma per il momento le strutture sembrano tenere ...