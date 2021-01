(Di mercoledì 6 gennaio 2021)fittodeldel colosso cineseMa . Del noto imprenditore non si hanno più notizia dal momento in cui è stata bloccata la quotazione in Borsa di Ant Group ...

Agenzia_Ansa : 'Sparito' il miliardario #JackMa, mistero sul fondatore di #Alibaba. Perse le tracce da due mesi, dopo la stretta c… - LaStampa : Non si hanno sue notizie dopo la stretta cinese sul suo impero. - MediasetTgcom24 : Alibaba, mistero sulla scomparsa dalla scena pubblica del fondatore Jack Ma #alibaba - sara53043668 : RT @MediasetTgcom24: Alibaba, mistero sulla scomparsa dalla scena pubblica del fondatore Jack Ma #alibaba - Robbetta : RT @PCANTURAJ: @LapoDeCarlo1 @sole24ore Inter, la quota di controllo va in pegno al gruppo Alibaba del magnate Jack Ma L’operazione della f… -

Ultime Notizie dalla rete : Alibaba mistero

Agenzia ANSA

Mistero fitto sulla scomparsa del fondatore del colosso cinese Alibaba, Jack Ma. Del noto imprenditore non si hanno più notizia dal momento in cui è stata bloccata la quotazione in Borsa di Ant Group, ...L’operazione della famiglia Zhang il 4 dicembre. La cassaforte Suning Holdings, che controlla anche il club nerazzurro, va in garanzia a Taobao. Mistero sulle contropartite. Il gruppo: «Normale accord ...