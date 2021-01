Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 20:30 (Di martedì 5 gennaio 2021) Viabilità DEL 5 GENNAIO 2021 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME ORE PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A QUOTA 700-900 METRI SPECIALMENTE SUI SETTORI ORIENTALI E VERSO L ABBRUZZO E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, SULLA SALARIA AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE TRA RIETI E POGGIO SAN LORENZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ALTA VELOCITA Roma FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DI FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO PER IL TRENO DIRETTAMENTE COINVOLTO PER IL TRASPORTO CAPITOLINO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 5 GENNAIOORE 19.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME ORE PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A QUOTA 700-900 METRI SPECIALMENTE SUI SETTORI ORIENTALI E VERSO L ABBRUZZO E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, SULLA SALARIA AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE TRA RIETI E POGGIO SAN LORENZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ALTA VELOCITAFIRENZE TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE DI FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO PER IL TRENO DIRETTAMENTE COINVOLTO PER IL TRASPORTO CAPITOLINO SULLA ...

