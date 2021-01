Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 14:10 (Di martedì 5 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legge con le nuove misure antico vini che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio il weekend del 9 10 Sarei in zona arancione per tutta Italia mentre negli altri giorni sarà in vigore una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni contro sulla riapertura delle scuole la mediazione finale cade sul 11 gennaio alla fine il governo ha deciso Mi slittamento per la riapertura delle scuole secondarie superiori riapriranno a gennaio mentre elementari e medie il 7 è la mediazione raggiunta tra le posizioni del PD che premeva per il rinvio della riapertura dalle 15 e quella di Movimento 5 Stelle Italia viva che puntava sulla ripartenza il Bruno in tutte le regioni sarà così molti presidenti che hanno già ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legge con le nuove misure antico vini che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio il weekend del 9 10 Sarei in zona arancione per tutta Italia mentre negli altri giorni sarà in vigore una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni contro sulla riapertura delle scuole la mediazione finale cade sul 11 gennaio alla fine il governo ha deciso Mi slittamento per la riapertura delle scuole secondarie superiori riapriranno a gennaio mentre elementari e medie il 7 è la mediazione raggiunta tra le posizioni del PD che premeva per il rinvio della riapertura dalle 15 e quella di Movimento 5 Stelle Italia viva che puntava sulla ripartenza il Bruno in tutte le regioni sarà così molti presidenti che hanno già ...

Coronavirus ultime notizie oggi. Gb, Johnson annuncia nuovo lockdown e scuole chiuse fino a ... Il Sole 24 ORE

Anna e Giuseppe uniti nella vita nella lotta al covid e nella morte

IL CASOBELLUNO Sono rimasti insieme fino all'ultimo. Fedeli «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia». In modo imprevedibile, anche nella morte. Anna Zangrando e il marito ...

L'accordo tra Ue e Cina cambia le carte in tavola per Biden

L'intesa commerciale siglata tra Pechino e Bruxelles spinge il presidente Usa Joe Biden a rivedere la sua strategia politica nei confronti della Cina.

