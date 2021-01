Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuole superiori aperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia Mentre gli altri giorni mi gira una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure le quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per le fasce in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marco e lezioni a distanza fino al 31 gennaio Intanto sono 10 nuovi casi nelle24 ore 348 le vittime invariato al 13,8% il tasso di positività ore decisive per il governo Conte lavora una crisi pilotata me Renzi chiede risposte concrete città su bacini con la mia scuola con i soldi del Mestre nel segretario del PD Zingaretti rimaniamo ...