Tanya Roberts è viva: “marito l’ha creduta morta”, come sta adesso? (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanya Roberts è morta. Anzi no, è viva. La bizzarra vicenda che ha coinvolto l’attrice era iniziata nella giornata di ieri, quando il portavoce della star, Mike Pingel ha riferito a TMZ per primo la morte della star 65enne. A confermare a EW la triste notizia anche il suo manager, Tarri Markel alla luce di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 gennaio 2021). Anzi no, è. La bizzarra vicenda che ha coinvolto l’attrice era iniziata nella giornata di ieri, quando il portavoce della star, Mike Pingel ha riferito a TMZ per primo la morte della star 65enne. A confermare a EW la triste notizia anche il suo manager, Tarri Markel alla luce di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - LaStampa : Tmz: “L’attrice Tanya Roberts non è morta” - Stefy_1987 : RT @Helliot_Spencer: Ieri è morta l'attrice Tanya Roberts. Ma pare che oggi stia meglio. - badmonta : RT @Affaritaliani: Cinema, smentita la morte dell'ex Bond girl Tanya Roberts -