Scrive l’ultimo messaggio su Fb | «Spero di non morire» Si è spenta a 45 anni

(Di martedì 5 gennaio 2021) Comunità forense di Teramo in lutto per l’improvvisa, quanto inaspettata morte, avvenuta ieri, dell’avvocato 45enne Loredana Briganti. La notizia ha lasciato i suoi colleghi e i tanti amici increduli. Sarebbe stata una leucemia fulminante a strapparla alla vita. In pochissimi giorni, infatti, c’è stata la scoperta della malattia, poi il ricovero d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona dove la Briganti si ètra l’affetto dei suoi familiari. E’ impossibile rispondere alle domande che oggi molti si pongono. Lei stessa aveva dedicato la sua professione nel tentare di aiutare persone in difficoltà. Sia come civilista, sia come penalista, spesso aveva affrontato battaglie sociali. Le piacevano i social network e lì amava condividere storie e racconti anche divertenti. Nata a Sorgono, in Sardegna, si era poi trasferita in Abruzzo con la famiglia dove ha vissuto ...