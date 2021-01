Roma | terrore in strada | prima la rissa | poi la sparatoria e l’inseguimento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) Hanno iniziato a litigare poco dopo le 20, fronteggiandosisolo a parole, poi passando alle vie di fatto, addirittura prendendosi a bottigliate. E’ successo ieri sera a, in zona Centocelle, a piazza delle Gardenie. Due nutriti gruppi di ragazzi, italiani e stranieri, si sono ritrovati nella piazza. Sembrava che la situazione si fosse calmata, ma dopo poco più di un’ora, pocodelle 22, la discussione si è riaccesa e i due gruppi si sono ritrovati nuovamente a litigare, stavolta furiosamente. LaNel frattempo alcuni residenti, allarmati da quanto stava accadendo, avevano chiamato il NUE e sul posto alle 22:00 stava arrivando una pattuglia della polizia. Contemporaneamente, un ragazzo a bordo di una auto ha imboccato contno via Tor de Schiavi, arrivando a tutta velocità in ...