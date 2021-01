Renzi: "Non vogliamo poltrone. Siamo pronti a lasciarle" (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Nessun problema personale con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma un problema politico, messo sul tavolo da Italia viva, unico partito disposto a mollare le poltrone. Matteo Renzi torna a parlare di governo con la sua e-news, 'aspetta' che il premier vada, come annunciato, a riferire in Parlamento, e nello specifico in Senato, visto che il leader di Iv è lì che è stato eletto; non arretra sui contenuti, e fra questi la necessità di utilizzare i soldi del fondo salva Stati per trovare le risorse che servono alla sanità. "Se qualcuno davvero immagina che abbiamo fatto tutto questo baccano per prendere un ministero in più, quel qualcuno deve farsi vedere. Possibilmente da uno bravo. Grazie", scrive Renzi, dopo aver illustrato le posizioni di Iv. Nè manca di sottolineare: "Magari avessimo un problema personale: noi ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Nessun problema personale con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma un problema politico, messo sul tavolo da Italia viva, unico partito disposto a mollare le. Matteotorna a parlare di governo con la sua e-news, 'aspetta' che il premier vada, come annunciato, a riferire in Parlamento, e nello specifico in Senato, visto che il leader di Iv è lì che è stato eletto; non arretra sui contenuti, e fra questi la necessità di utilizzare i soldi del fondo salva Stati per trovare le risorse che servono alla sanità. "Se qualcuno davvero immagina che abbiamo fatto tutto questo baccano per prendere un ministero in più, quel qualcuno deve farsi vedere. Possibilmente da uno bravo. Grazie", scrive, dopo aver illustrato le posizioni di Iv. Nè manca di sottolineare: "Magari avessimo un problema personale: noi ...

