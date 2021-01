Per l’Ue il 2021 sarà l’annus mirabilis? (Di martedì 5 gennaio 2021) Ho domandato a Michel Barnier se avesse mai discusso con Nigel Farage sulle ragioni della sua campagna per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ho chiesto al leader del Brexit – mi disse Barnier – quali sarebbero state le relazioni fra Londra e Bruxelles dopo il distacco dal continente. «Non ci saranno più relazioni – mi rispose Farage – perché non ci sarà più l’Ue». Le conclusioni del negoziato senza no deal hanno segnato non solo il destino delle relazioni fra Regno Unito e Unione europea ma quello dell’Ue perché l’obiettivo della campagna – che aveva trovato alleati al di là della Manica e al di là dell’Atlantico – era la divisione del Continente e in definitiva la dissoluzione del progetto di integrazione. Chi segue da vicino gli affari europei sa che i negoziati per il recesso di un paese dall’Ue sono ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 gennaio 2021) Ho domandato a Michel Barnier se avesse mai discusso con Nigel Farage sulle ragioni della sua campagna per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ho chiesto al leader del Brexit – mi disse Barnier – quali sarebbero state le relazioni fra Londra e Bruxelles dopo il distacco dal continente. «Non ci saranno più relazioni – mi rispose Farage – perché non cipiù». Le conclusioni del negoziato senza no deal hanno segnato non solo il destino delle relazioni fra Regno Unito e Unione europea ma quello delperché l’obiettivo della campagna – che aveva trovato alleati al di là della Manica e al di là dell’Atlantico – era la divisione del Continente e in definitiva la dissoluzione del progetto di integrazione. Chi segue da vicino gli affari europei sa che i negoziati per il recesso di un paese dalsono ...

