Lazio, Tare deciso su Caicedo: "Non è in vendita, non lascerà il club" (Di martedì 5 gennaio 2021) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, mette a tacere ogni sorta di voce che vedrebbe Felipe Caicedo partire all'interno della sessione di Gennaio: "Non è in vendita e non lascerà la Lazio", ha chiosato il ds biancoceleste ai microfoni di Sportitalia. Recentemente la Fiorentina si era interessata all'ecuadoriano, il quale avrebbe potuto essere inserito in una trattativa con Cristiano Biraghi: affare che probabilmente non si concluderà mai. SportFace.

