Lazio | Fares | “Volevo che la donazione fosse anonima per non suscitare clamore mediatico”

"Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio". Queste le parole di Mohamed Fares, giocatore della Lazio, che conferma la notizia che lo ha visto aiutare il rider picchiato e derubato a Napoli, la cui vicenda ha sollevato la solidarietà nazionale. Il calciatore biancoceleste ha voluto donare 2.500 euro per l'acquisto di un nuovo motorino. "La vicenda – ha proseguito Fares ai microfoni ufficiali del club – mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l'ho voluta effettuare in forma anonima perche' non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione ...

