La scuola tra chiusure totali, aperture differenziate, e lezioni a distanza: come si sta comportando l'Europa (Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre si va verso una fine del periodo natalizio dopo le restrizioni imposte durante i giorni di festa, i Paesi europei devono ora fare i conti con le decisioni da prendere sul ritorno – o meno – a scuola. In Italia la data di riapertura è stata fissata a partire dall'11 gennaio, con le lezioni in presena al 50%. Alcune Regioni, tra cui il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Campania, avevano già deciso di posticipare a fine gennaio il rientro in classe. Una scelta presa a seguito di una situazione epidemiologica ancora molto instabile, e che rimane incerta anche nel resto dei Paesi europei, specie nel Regno Unito. Regno Unito Ieri, 4 gennaio, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l'imposizione di un nuovo lockdown nazionale e la chiusura di tutte le scuole del Paese, sia elementari che secondarie, per tutto febbraio, con il ...

