Italia, frana travolge albergo: soccorsi in atto (Di martedì 5 gennaio 2021) Paura a Bolzano, dove nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 gennaio, una frana si è staccata sopra l'hotel Eberle, centrando la struttura e distruggendone una parte. Immediato l'intervento dei soccorritori attualmente sul posto. Si teme per persone coinvolte, ma al momento non si hanno ancora informazioni precise. La struttura, tuttavia, è al momento chiusa per cui si escluderebbero vittime ma ricerche sono ancora in corso. Lo smottamento ha investito il salone delle feste della struttura. "Secondo le prime informazioni, probabilmente non ci sono persone nell'ala. Stiamo perquisendo la zona con mezzi pesanti", ha sottolineato Hansjörg Elsler, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano a Rai Südtirol. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di ...

