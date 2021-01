Gratta e Vinci 'Triplo Colpo', nonna e nipote vincono due milioni di euro: 'La signora stava per svenire' (Di martedì 5 gennaio 2021) nonna e nipote si sono portate a casa due milioni di euro grazie al Gratta e Vinci 'Triplo Colpo' . È accaduto ieri mattina alla ricevitoria Gai di Torre di Pordenone , ma la notizia si è diffusa ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021)si sono portate a casa duedigrazie al' . È accaduto ieri mattina alla ricevitoria Gai di Torre di Pordenone , ma la notizia si è diffusa ...

RobertoBurioni : @AlessioParodi6 Quello che stupisce è che se ti arricchisci con il gratta e vinci va bene a tutti e sei l'idolo del… - leggoit : Gratta e vinci «triplo colpo», nonna e nipote vincono due milioni di euro: «La signora stava per svenire» - PCocurullo : @Nicola_Bressi @RaiRadio2 @sautieri PS E' che leggere l'oroscopo riesce divertente per alcuni.E' come un gratta e vinci.....???? - francomoccia70 : @ritadallachiesa Perché con i tabacchi ci mangiano i parassiti dei nostri politici,sigarette,gratta e vinci ecc. - raik3n87 : @anna__mia20 Faccio una mossa imprenditoriale intelliggente e compro 10 milioni di gratta e vinci! Boh, non lo so,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci Gioca due euro e ne vince 100mila! Dove vive il fortunato vincitore ContoCorrenteOnline.it Gratta e Vinci «Triplo Colpo», nonna e nipote vincono due milioni di euro: «La signora stava per svenire»

Nonna e nipote si sono portate a casa due milioni di euro grazie al Gratta e Vinci «Triplo colpo». È accaduto ieri mattina alla ricevitoria Gai di Torre di Pordenone, ma ...

La fortuna bacia nonna e nipote: comprano un Gratta e vinci da dieci euro e vincono due milioni

PORDENONE. Clamorosa vincita a Torre di Pordenone grazie a un tagliando del Gratta e Vinci "Triplo colpo": 2 milioni di euro. Ad aggiudicarsela una nonna del posto, andata a giocare, come di ...

Nonna e nipote si sono portate a casa due milioni di euro grazie al Gratta e Vinci «Triplo colpo». È accaduto ieri mattina alla ricevitoria Gai di Torre di Pordenone, ma ...PORDENONE. Clamorosa vincita a Torre di Pordenone grazie a un tagliando del Gratta e Vinci "Triplo colpo": 2 milioni di euro. Ad aggiudicarsela una nonna del posto, andata a giocare, come di ...