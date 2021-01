Gerry Scotti è diventato nonno Una grossa sorpresa | sapete come si chiama la piccolina?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021). Una splendida notizia per il conduttore che a Verissimo, qualche tempo fa, aveva rivelato la dolce attesa di Ginevra Piola, moglie di Edoardo, il figlio. E la nipotina di "", avrà lo stesso nome di. Che non è, ma Virginio: la neonata siinfatti Virginia. Una bella notizia per tutta la famiglia, dopo il durissimo anno del coronavirus, che ha colpito lo stessoa lungo ricoverato. Acqua passata. Ora c'è la piccola Virginia. "tutti i nonni anche io mi rimbambirò", disse alla Toffanin. Edoardo, il figlio di, è nato nel 1992 ed è aiuto ...