Garcia | «Depay? Non credo andrà via a gennaio» – VIDEO

(Di martedì 5 gennaio 2021) Memphisnon lascerà il Lione. Lo ha affermato il tecnico Rudiparlando in conferenza stampa. Ecco le sue parole Il tecnico del Lione Rudi, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 con il Lens, ha affermato con sicurezza che Memphisnon verrà ceduto nel corso della sessione invernale. «Nonche succederà. Sono molto tranquillo su questa situazione. Ha un contratto con il club e lo rispetterà fino alle fine. Non vedo nessun problema particolare in questo senso».