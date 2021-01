F1, dal 2022 la Williams, oltre al motore, utilizzerà anche cambio e impianto idraulico della Mercedes (Di martedì 5 gennaio 2021) Novità importante in casa Williams. La storica scuderia britannica, infatti, annuncia che nelle prossime annate aumenterà la sua collaborazione tecnica con la Mercedes, che già fornisce i propulsori alle vetture di George Russell e Nicholas Latifi. A partire dal 2022, infatti, il team che ha la sua sede a Grove, utilizzerà anche la trasmissione dei colleghi di Brackley e l’impianto idraulico. Una notizia non di poco conto. Siamo di fronte ad una svolta davvero importante. Da un lato, infatti, la squadra britannica fino alla chiusura dell’era della famiglia di Sir Frank e Claire aveva sempre voluto mantenere il proprio ruolo di costruttore, limitandosi ad usufruire delle power unit di Stoccarda. Con questa novità, quindi, cambia il vento in quel di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Novità importante in casa. La storica scuderia britannica, infatti, annuncia che nelle prossime annate aumenterà la sua collaborazione tecnica con la, che già fornisce i propulsori alle vetture di George Russell e Nicholas Latifi. A partire dal, infatti, il team che ha la sua sede a Grove,la trasmissione dei colleghi di Brackley e l’. Una notizia non di poco conto. Siamo di fronte ad una svolta davvero importante. Da un lato, infatti, la squadra britannica fino alla chiusura dell’erafamiglia di Sir Frank e Claire aveva sempre voluto mantenere il proprio ruolo di costruttore, limitandosi ad usufruire delle power unit di Stoccarda. Con questa novità, quindi, cambia il vento in quel di ...

vaticannews_it : #5gennaio #sandomenicodiguzman Durerà fino all’Epifania 2022 l’Anno speciale #giubileo dedicato al fondatore dell’O… - oss_romano : #30dicembre Per un nuovo protagonismo della famiglia. Indetto dal Pontefice nel quinto anniversario dell’esortazion… - MIsocialTW : Pronti per iscrivervi al prossimo anno scolastico 2021/2022? Le domande potranno essere effettuate da domani, lune… - MARCOCA84655392 : Italy Toscana Pistoia La Befana scende dal Campanile 2020 Auguriamoci che questi momenti, sopratutto per i bambini… - OA_Sport : #F1, dal 2022 la #Williams, oltre al motore, utilizzerà anche cambio e impianto idraulico della #Mercedes -