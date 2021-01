Epifania | il Trianon Viviani in diretta streaming con “Adagio Napoletano”

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 gennaio 2021): Trianoninalle ore 18 in, in anteprima assoluta, Adagio. Cantata d’ammore. Domani, 6 gennaio, alle 18,trasmetterà in, in anteprima assoluta, Adagio. Cantata d’ammore. Dal sito teatrotrianon.org, nella sezione “web tv”, i navigatori della rete potranno così assistere al musical originale che costituirà il principale titolo di repertorio del teatro della Canzone napoletana.