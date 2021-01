Emma Stone incinta: primo figlio dal marito Dave McCary (Di martedì 5 gennaio 2021) L'attrice di La La Land è stata paparazzata con il pancione in bella vista. Ecco tutti i dettagli della news lanciata dal Daily Mail L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 5 gennaio 2021) L'attrice di La La Land è stata paparazzata con il pancione in bella vista. Ecco tutti i dettagli della news lanciata dal Daily Mail L'articolo proviene da Gossip e Tv.

EW : Emma Stone is pregnant! - RaminNasibov : Emma Stone - InStyle : Emma Stone is pregnant! - WellxBella : emma stone is pregnant!!!!! - Tapiano77 : In che senso anche Emma Stone è incinta? Che si sono messe tutte d’accordo?! -