Corsport | “Alex Sandro positivo | per i tifosi Juve la sentenza Coni è una ferita ancora aperta”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 gennaio 2021)è il sesto calciatore dellantus colpito dal Covid dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo e McKennie. Il Corriere dello Sport scrive di preoccupazione in casantus avendogiocato 83 minuti dintus-Udinese. Nelle prossime ore i calciatori bianconeri effettueranno ulteriori tamponi, cui si aggiungeranno anche quelli previsti per domani, giorno di gara, come stabilito dal protocollo per i gruppi squadra che hanno al loro interno delle positività documentate. E logicamente la speranza è che non siano ulteriori sorprese, anche perché il mese di gennaio è fondamentale per lache giocherà in pratica ogni tre giorni su tre fronti, tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. All’orizzonte ci sono, nell’ordine, ...