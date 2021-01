Coronavirus | l’agenda delle restrizioni dal 6 al 10 gennaio

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Oggi e domani zona rossa in tutta Italia come previsto dal decreto Natale, poi il territorio nazionale diventa zona gialla giovedì 7 e venerdì 8 e arancione nel weekend del 9 e 10. Il Governo ha definitoper limitare il contagio da Covid-19 per i giorni immediatamente successivi al terminefestività natalizie, in attesa che il nuovo documento di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità aiuti a ridefinire il sistema per fasce in vigore prima del 21 dicembre. Per domani mercoledì 6, giorno dell’Epifania, valgono le regole stabilite con il cosiddetto decreto Natale che prevedono nei giorni festivi la zona rossa su tutto il territorio nazionale. Capitolo spostamenti. È vietato muoversi dalla propria Regione, dal proprio ...