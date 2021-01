Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 08.05 ft BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE PROVOCA CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECENTRO SULLA COMPLANARE DELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE LAVORI DI POTATURA PROVOCANO CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO LA VIA LAURENTINA PERMANE CHIUSA A SEGUITO DI ALLAGAMENTO AL KM 16+500 PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DEL MALTEMPO,MAR NON HA EFFETTUATO LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 08.00. CANCELLATA ANCHE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE OGGI LUNEDI’ 4 GENNAIO È ZONA ...