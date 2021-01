Torino, Ikea di Collegno presa d’assalto: lunghe code e parcheggi pieni dopo i giorni di zona rossa – Video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Centinaia di persone in fila all’Ikea di Collegno, in provincia di Torino, dopo i giorni di zona rossa. Nel primo lunedì “arancione”, infatti, moltissimi clienti si sono diretti nel centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese. lunghe code, attese infinite per la misurazione della temperatura e parcheggio praticamente tutto occupato. Nel Video, fatto prima dell’ingresso, un ristoratore sfoga la propria rabbia: “I ristoranti sono chiusi, ma qui gli assembramenti sono concessi”. Video Facebook/Mauro Ronco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Centinaia di persone in fila all’di, in provincia didi. Nel primo lunedì “arancione”, infatti, moltissimi clienti si sono diretti nel centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese., attese infinite per la misurazione della temperatura eo praticamente tutto occupato. Nel, fatto prima dell’ingresso, un ristoratore sfoga la propria rabbia: “I ristoranti sono chiusi, ma qui gli assembramenti sono concessi”.Facebook/Mauro Ronco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tanta gente da Ikea fin da questa mattina per l’unico giorno in zona arancione e prima della nuova chiusura dello store dei mobili prevista per domani e dopodomani. Dall’inizio della pandemia lo store ...

Nella data “arancione” dopo giorni di zona rossa parcheggi esauriti e un lungo serpentone di persone in fila: “Perché niente sci e teatri, e qui c’è la ressa?” ...

