Sindaco in mutande durante l'intervista fa il giro del web. Colpa di uno specchio" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo un 2020 che lo ha visto perdere la possibilità di entrare al governo, il 2021 non si è aperto nel migliore di modi per Bart de Wever, Sindaco di Anversa e leader del partito indipendentista ... Leggi su europa.today (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo un 2020 che lo ha visto perdere la possibilità di entrare al governo, il 2021 non si è aperto nel migliore di modi per Bart de Wever,di Anversa e leader del partito indipendentista ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network Sindaco in mutande durante l'intervista fa il giro del web. Colpa di uno specchio… - SandorDD : Dopo il grillino al bagno in Italia, anche il sindaco di Anversa (#Belgio), Bart De Wever, si distingue per la dire… - fabiotitty : @CarloCalenda parli proprio tu ignobile disonorevole che cambi piu partiti di quanto ti cambi le mutande...tu e i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco mutande Sindaco, ma non ha i pantaloni addosso? Gaffe in diretta di Bart De Wever +31mag.nl Sindaco, ma non ha i pantaloni addosso? Gaffe in diretta di Bart De Wever

Photo: screenshot YT Breaking Belgium Il sindaco di Anversa Bart De Wever (N-VA) ha suscitato un certo imbarazzo quando ha rilasciato un’intervista a Radio 2 ma in mutande. Bart De Wever stava rispon ...

Gli apocalittici scenari: l'oroscopo 2021 della politica italiana

Renzi, Conte, Zingaretti, de Luca, la Meloni che difende il Monte Bianco, Salvini che candida la Borgonzoni a sindaco di Milano ...

Photo: screenshot YT Breaking Belgium Il sindaco di Anversa Bart De Wever (N-VA) ha suscitato un certo imbarazzo quando ha rilasciato un’intervista a Radio 2 ma in mutande. Bart De Wever stava rispon ...Renzi, Conte, Zingaretti, de Luca, la Meloni che difende il Monte Bianco, Salvini che candida la Borgonzoni a sindaco di Milano ...