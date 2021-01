Silvio Berlusconi dalla parte dell’Italia: “Pronti a dare una mano” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex premier Silvio Berlusconi, si è detto disponibile a dare una mano all’esecutivo per il bene del paese e degli italiani. Silvio Berlusconi (Facebook)Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si è detto disponibile a dare una mano al paese, al suo Governo, in una situazione tanto critica e delicata. Prendendo ad esempio, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Berlusconi ha dato la sua disponibilità a sostenere la maggioranza, a patto che si discuta tutti insieme di vaccini e di Recovery Fund, nodo della discordia all’interno dell’attuale maggioranza, con Italia Viva pronta a lasciare l’esecutivo. “Siamo Pronti a dare il ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex premier, si è detto disponibile aunaall’esecutivo per il bene del paese e degli italiani.(Facebook), leader di Forza Italia, si è detto disponibile aunaal paese, al suo Governo, in una situazione tanto critica e delicata. Prendendo ad esempio, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,ha dato la sua disponibilità a sostenere la maggioranza, a patto che si discuta tutti insieme di vaccini e di Recovery Fund, nodo della discordia all’interno dell’attuale maggioranza, con Italia Viva pronta a lasciare l’esecutivo. “Siamoil ...

