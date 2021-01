Roma, anziana torturata per ore dalla badante muore in ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era lo scorso 9 maggio quando riportavamo la notizia che vedeva al centro della cronaca i maltrattamenti subiti dall’anziana signora Maria Luisa Lombardi, un’81enne residente a Casal Palocco, in quel di Roma. La donna, dopo un mese di agonia in ospedale, era deceduta nella notte tra il 9 e il 10 giugno scorso e per la sua morte il principale sospetto è ricaduto fin da subito sulla sua badante 52enne, una donna di origine kazaka. Accusata al principio di maltrattamenti, ora la badante dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario: a mesi di distanza, emergono i dettagli sulla violenza. torturata per ore muore in ospedale: accusata la badante Ad incastrare la badante 52enne dell’anziana ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era lo scorso 9 maggio quando riportavamo la notizia che vedeva al centro della cronaca i maltrattamenti subiti dall’signora Maria Luisa Lombardi, un’81enne residente a Casal Palocco, in quel di. La donna, dopo un mese di agonia in, era deceduta nella notte tra il 9 e il 10 giugno scorso e per la sua morte il principale sospetto è ricaduto fin da subito sulla sua52enne, una donna di origine kazaka. Accusata al principio di maltrattamenti, ora ladovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario: a mesi di distanza, emergono i dettagli sulla violenza.per orein: accusata laAd incastrare la52enne dell’...

