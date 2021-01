Passaporto sanitario coronavirus: l’idea, la finalità e come funzionerà (Di lunedì 4 gennaio 2021) La direzione pare tracciata e va verso l’introduzione di un cosiddetto “Passaporto sanitario coronavirus,” ovvero uno strumento che di fatto permetterà di garantire l’assenza di rischi negli spostamenti dei cittadini tra le varie Regioni italiane. Infatti, ciò che si vuole reprimere, durante la fase 2 della gestione dell’emergenza, è proprio il rischio di nuovi contagi, ora che la curva è finalmente scesa. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di contestare la multa coronavirus per lockdown, quando è possibile e come, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Di fatto non è ancora pronto, ma è in corso di studio e progettazione, uno strumento che permetta di identificare e dare l’ok ai movimenti delle persone in fase 2. Una sorta di “lasciapassare” di tipo informatico, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021) La direzione pare tracciata e va verso l’introduzione di un cosiddetto “,” ovvero uno strumento che di fatto permetterà di garantire l’assenza di rischi negli spostamenti dei cittadini tra le varie Regioni italiane. Infatti, ciò che si vuole reprimere, durante la fase 2 della gestione dell’emergenza, è proprio il rischio di nuovi contagi, ora che la curva è finalmente scesa. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di contestare la multaper lockdown, quando è possibile e, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Di fatto non è ancora pronto, ma è in corso di studio e progettazione, uno strumento che permetta di identificare e dare l’ok ai movimenti delle persone in fase 2. Una sorta di “lasciapassare” di tipo informatico, ...

