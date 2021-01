Nel 2020 fabbisogno settore statale peggiora a 158,83 miliardi (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre, secobdo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.400 milioni, con un peggioramento di circa 13.500 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (10.105 milioni). Il fabbisogno del settore statale del 2020 è pari a 158.831 milioni, in peggioramento rispetto ai 41.375 milioni del 2019. Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 – osserva il Mef -, il saldo ha risentito in larga misura della contrazione degli incassi fiscali, dovuta in parte all'effetto congiunturale e in parte ai minori introiti da F24 a seguito delle sospensioni ed esenzioni previste dai provvedimenti normativi per il contenimento dell'emergenza Covid-19, nonchè ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre, secobdo i dati del Mef, il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 3.400 milioni, con unmento di circa 13.500 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (10.105 milioni). Ildeldelè pari a 158.831 milioni, inmento rispetto ai 41.375 milioni del 2019. Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 – osserva il Mef -, il saldo ha risentito in larga misura della contrazione degli incassi fiscali, dovuta in parte all'effetto congiunturale e in parte ai minori introiti da F24 a seguito delle sospensioni ed esenzioni previste dai provvedimenti normativi per il contenimento dell'emergenza Covid-19, nonchè ...

