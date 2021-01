Marco D’Amore, ‘Ciro’ di Gomorra: “È cominciato tutto in seconda elementare”, retroscena sul passato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ciro “L’immortale” è un personaggio iconico di Gomorra, acclamatissima fiction e Marco D’Amore è il talentuoso attore ad interpretarlo: “Da piccolo ero ingestibile”, la confessione sul suo passato. Marco D’Amore: “E’ iniziato tutto in seconda elementare” (fonte Instagram)Originario di Caserta, classe 1981, Marco D’Amore è stato consacrato alla fama con la sua interpretazione di ‘Ciro’ nella fiction acclamatissima “Gomorra”. Per il film che ha come titolo il soprannome del suo protagonista, “L’immortale” l’attore ha ottenuto un Nastro d’argento, sancendo così il suo straordinario talento. Diplomato presso la Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi a Milano, l’interprete ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ciro “L’immortale” è un personaggio iconico di, acclamatissima fiction eè il talentuoso attore ad interpretarlo: “Da piccolo ero ingestibile”, la confessione sul suo: “E’ iniziatoin” (fonte Instagram)Originario di Caserta, classe 1981,è stato consacrato alla fama con la sua interpretazione dinella fiction acclamatissima “”. Per il film che ha come titolo il soprannome del suo protagonista, “L’immortale” l’attore ha ottenuto un Nastro d’argento, sancendo così il suo straordinario talento. Diplomato presso la Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi a Milano, l’interprete ...

Advertising

DariaCarta : @marco_gervasoni Ma cosa ci aspettiamo dal #Corriere se non becera propaganda a favore della dittatura rossa per me… - marco_merighi : RT @Poesiaitalia: “Scrivo canzoni perché non riesco altrimenti a dire quello che sento. Cerco di non scrivere testi, ma poesie d’amore” Se… - marco_gervasoni : Vergognoso servizio di propaganda castrista. Le femministe saranno contente di sapere che Fidel saltava addosso all… - FilmNewsItaly : Marco D'Amore: 'Andare al cinema sarà un'occasione preziosa' - FabioRusso6 : @lauzi_marco @Daniele18748753 @LegaSalvini Immagino che lei sia un altro devoto del Sacro Cuore Immacolato di Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco D’Amore Zaniolo e Madalina Ghenea, amore allo scoperto: «Ti posso baciare tutto il giorno?» Corriere della Sera