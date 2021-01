LIVE – Lecce-Monza 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciassettesima giornata di. Sfida di alta classifica tra i pugliesi che arrivanomente dallaA e, nonostante qualche difficoltà iniziale, sono attualmente in zona playoff e il, neopromossa di lusso, che sta continuando a carburare e punta alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Dermaku, Meccariello, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda.A ...