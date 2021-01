L'Inter è da... 8. Ma è ansia Lukaku (Di lunedì 4 gennaio 2021) La macchina del capo non è perfetta giusto perché la perfezione non è di questo mondo. Ma più di vincere 8 partite una dopo l'altra, cosa deve fare l'Inter? Certo, potrebbe dominare gli avversari già ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) La macchina del capo non è perfetta giusto perché la perfezione non è di questo mondo. Ma più di vincere 8 partite una dopo l'altra, cosa deve fare l'? Certo, potrebbe dominare gli avversari già ...

