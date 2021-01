La rete Tim in down, problemi a navigare su internet in quasi tutta Italia. L’azienda: «Guasto generalizzato» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lunedì nero per gli utenti Tim che dalle prime ore dell’alba hanno segnalato disservizi sulla rete telefonica fissa con l’impossibilità di navigare su internet. I primi problemi sono emersi tra le province di Varese e Milano, con le segnalazioni che si sono rapidamente allargate alle zone di Verona, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova, come segnala il sito downDetector. Buona parte delle segnalazioni riguarda il mancato allineamento dei router, che molti utenti lamentano di non riuscire a ripristinare pur avendo tentato il canonico riavvio dal pulsante di alimentazione. January 4, 2021 Dopo le prime richieste di assistenza, da Tim è arrivata la conferma della presenza di un «Guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lunedì nero per gli utenti Tim che dalle prime ore dell’alba hanno segnalato disservizi sullatelefonica fissa con l’impossibilità disu. I primisono emersi tra le province di Varese e Milano, con le segnalazioni che si sono rapidamente allargate alle zone di Verona, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova, come segnala il sitoDetector. Buona parte delle segnalazioni riguarda il mancato allineamento dei router, che molti utenti lamentano di non riuscire a ripristinare pur avendo tentato il canonico riavvio dal pulsante di alimentazione. January 4, 2021 Dopo le prime richieste di assistenza, da Tim è arrivata la conferma della presenza di un «che richiede una lavorazione più complessa ...

