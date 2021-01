Epic Games acquisisce un centro commerciale per convertirlo in una nuova sede

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa settimana,ha affermato di aver acquistato il Cary Towne Center, un sito di circa 91.000 metri quadrati in fondo alla strada dalla sua attualea Cary, nella Carolina del Nord. Il vasto complesso diventerà il nuovo campus di, che aprirà nel 2024 dopo un piano triennale per ristrutturare e ricostruire l'area. Anche sesarà proprietaria del sito, parte di esso potrebbe ancora essere ceduto per essere utilizzato dalla comunità locale, ha affermato la società.si è trasferita a Cary nel 1999 dopo essere stata inizialmente fondata come Potomac Computer Systems nella casa dei genitori di Tim Sweeney a Potomac, nel Maryland. La società ora afferma di avere 50 uffici in tutto il mondo, che gestiscono in vario modo, Fortnite, il battle royale di successo, ...