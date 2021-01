Emma e Alessandra Amoroso primo singolo insieme: ecco quando esce “Pezzo di cuore” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno deciso di realizzare una mega sorpresa per i loro numerosi fan. Le due cantanti hanno inciso il loro primo singolo insieme. Il brano, intitolato “Pezzo di cuore”, uscirà il prossimo 15 Gennaio 2021. Emma e Alessandra Amoroso, durante una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato questa loro nuova avventura di incidere una canzone insieme. Le due amiche, partite entrambe da Amici di Maria De Filippi, sono riuscite a costruirsi due brillanti carriere e sicuramente anche questo nuovo Pezzo riscuoterà un enorme successo. Leggi anche –>Emma Marrone e la maternità: «Non è un obbligo. Oggi possiamo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)Marrone ehanno deciso di realizzare una mega sorpresa per i loro numerosi fan. Le due cantanti hanno inciso il loro. Il brano, intitolato “di”, uscirà il prossimo 15 Gennaio 2021., durante una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato questa loro nuova avventura di incidere una canzone. Le due amiche, partite entrambe da Amici di Maria De Filippi, sono riuscite a costruirsi due brillanti carriere e sicuramente anche questo nuovoriscuoterà un enorme successo. Leggi anche –>Marrone e la maternità: «Non è un obbligo. Oggi possiamo ...

Advertising

rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - isorrisidiem : RT @RADIOBRUNO1: Duetto inedito di Emma e Alessandra! ???? #EmmaMarrone #AlessandraAmoroso #musica #duetto #pezzodicuore #4gennaio #RadioBru… - queenrealbrown : RT @__carmen__0: No scusatemi ma io sto un attimo sclerando per Emma e Alessandra tutto quello che succederà stasera ormai è in secondo pia… - miks926 : RT @perchetendenza: #pezzodicuore: Perché dal 15 gennaio sarà disponibile il nuovo singolo di Emma e Alessandra Amoroso - MeryPirozzi : RT @thestorm46: Emma e Alessandra pronte a mettersi in quarantena nella nave da crociera per essere ospiti in una delle serate di #Sanremo2… -