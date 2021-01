Deus Ex 3? La voce di Adam Jensen non vedrebbe l' ora

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il genere cyberpunk sta vivendo una seconda giovinezza e, in questo momento, ha molti occhi puntati addosso: in tanti, soprattutto, vorrebbero presto un ritorno di uno dei franchise più amati del genere,Ex, di cui però non sembra esserci nulla all'orizzonte. Un utente di Twitter, in proposito, ha chiesto al doppiatore del protagonistache ne penserebbe di un nuovo capitolo. "Solo una domanda. Se ti chiedessero di tornare nei panni di, lo faresti?" La risposta di Elias Toufexis, noto attore e voice actor, non si è fatta attendere: "Sto promuovendo la cosa da un po', quindi, a meno che non fosse una qualche sorta di versione porno diEx... in verità, lo farei anche in quel caso."