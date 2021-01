Cosa succede in Fvg dopo il 7 gennaio: il calendario delle restrizioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) La scadenza del decreto legge 172/2020, prevista per il 7 gennaio, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministero della Salute e le ipotesi in campo sono due: mantenere le misure vigenti ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) La scadenza del decreto legge 172/2020, prevista per il 7, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministero della Salute e le ipotesi in campo sono due: mantenere le misure vigenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Riapertura scuole: cosa succede il 7 gennaio. Veneto e Friuli rinviano QUOTIDIANO.NET Perché il nostro cervello si eccita quando è davanti a una sorpresa

La sensazione è piacevole in caso di eventi positivi ma, in ogni caso l’attività cerebrale aumenta per metterci sull’avviso che qualcosa non rientra nella norma ...

Juve: Alex Sandro positivo al Coronavirus. Cosa succede ora

La Juventus ha annunciato sul suo sito ufficiale che Alex Sandro è risultato positivo al Coronavirus all'ultimo giro di tamponi. Il terzino brasiliano, che chiaramente non scenderà in campo mercoledì ...

