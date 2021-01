Calciomercato, sondaggi per Askildsen: la posizione della Sampdoria (Di lunedì 4 gennaio 2021) Calciomercato Sampdoria, sondaggi per Askildsen: la posizione del club blucerchiato riguardo la cessione del centrocampista Si apre oggi la sessione invernale del Calciomercato. La Sampdoria, come molte altre società, è tenuta sotto scacco dall’indicatore di liquidità e potrà operare solo limitatamente a un tetto di spesa di 2,5 milioni di euro. L’unica soluzione, per comprare, è cedere. Ma non sembra che il club doriano vada verso questa direzione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta il Secolo XIX, ci sono diversi giocatori per i quali sono arrivati timidi sondaggi dal mercato. Uno di questi è Kristoffer Askildsen. Sebbene abbia trovato poco spazio nello scacchiere di Claudio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021)per: ladel club blucerchiato riguardo la cessione del centrocampista Si apre oggi la sessione invernale del. La, come molte altre società, è tenuta sotto scacco dall’indicatore di liquidità e potrà operare solo limitatamente a un tetto di spesa di 2,5 milioni di euro. L’unica soluzione, per comprare, è cedere. Ma non sembra che il club doriano vada verso questa direzione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta il Secolo XIX, ci sono diversi giocatori per i quali sono arrivati timididal mercato. Uno di questi è Kristoffer. Sebbene abbia trovato poco spazio nello scacchiere di Claudio ...

Si apre oggi la sessione invernale del calciomercato. La Sampdoria, come molte altre società, è tenuta sotto scacco dall’indicatore di liquidità e potrà operare solo limitatamente a un tetto di spesa ...

La Gumina è incedibile: le motivazioni della Sampdoria

Diversi sondaggi per Antonino La Gumina: l’attaccante non può essere ceduto. Le motivazioni della Sampdoria. Con l’inizio della sessione invernale del calciomercato sono iniz ...

