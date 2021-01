Bellugi: "Non mollo, bisogna essere più tosti che in campo" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una cosa “inaspettata e troppo esagerata, ma è successo, bisogna risolverla con la pazienza e bisogna essere più tosti che in campo”. Sono queste le parole che Mauro Bellugi consegna a “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, dall’ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato in seguito all’amputazione di entrambe le gambe dopo il peggioramento delle sue condizioni a causa del Covid-19. “bisogna essere d’esempio e anche se è dura, non si può mollare perchè hai i tuoi cari e devi fare tutto quello che c’è da fare per tornare a casa”. Bellugi lancia un monito anche ai negazionisti del virus, invitandoli a “non scherzare sul Covid, l’attenzione deve essere massima, bisogna stare in casa un pò di più. Io stavo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una cosa “inaspettata e troppo esagerata, ma è successo,risolverla con la pazienza epiùche in”. Sono queste le parole che Mauroconsegna a “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, dall’ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato in seguito all’amputazione di entrambe le gambe dopo il peggioramento delle sue condizioni a causa del Covid-19. “d’esempio e anche se è dura, non si può mollare perchè hai i tuoi cari e devi fare tutto quello che c’è da fare per tornare a casa”.lancia un monito anche ai negazionisti del virus, invitandoli a “non scherzare sul Covid, l’attenzione devemassima,stare in casa un pò di più. Io stavo ...

alcinx : RT @HuffPostItalia: Bellugi: 'Non mollo, bisogna essere più tosti che in campo' - HuffPostItalia : Bellugi: 'Non mollo, bisogna essere più tosti che in campo' - ZiROMELU : Perché bellugi e non bergomi - giovannibrenteg : Su InterTV è intervenuto in diretta Mauro Bellugi. Non riesco nemmeno a commentare @Ilasub - Mikkimo4 : @MisterW23625484 @Doctor_gi Bravo la cancrena. Solo una decina di giorni fa Bellugi ha perso le gambe per cancrena… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellugi Non Bellugi: "Non mollo, bisogna essere più tosti che in campo" L'HuffPost Covid, Bellugi: «Io non mollo, voi state attenti. A chi nega il virus dico: guardatemi, questo può succedere ad abbassare la guardia»

L’ex difensore al quale sono state amputate le gambe in seguito alle complicanze da virus: «Con questa malattia non si scherza. Ci vuole pazienza, bisogna essere più tosti di quando ero in campo. Vogl ...

Bellugi: "Non mollo, bisogna essere più tosti che in campo"

L'ex difensore dell'Inter ha appena perso le gambe a causa del peggioramento delle sue condizioni dovute al Covid. E avverte i negazionisti: "Non scherzate" ...

L’ex difensore al quale sono state amputate le gambe in seguito alle complicanze da virus: «Con questa malattia non si scherza. Ci vuole pazienza, bisogna essere più tosti di quando ero in campo. Vogl ...L'ex difensore dell'Inter ha appena perso le gambe a causa del peggioramento delle sue condizioni dovute al Covid. E avverte i negazionisti: "Non scherzate" ...