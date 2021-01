Acerra, focolaio Covid in un condomino: 11 positivi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Dopo la notizia di un focolaio di Covid in un palazzo di Acerra, sono arrivati gli esiti dei tamponi fatti ai condomini. Sono 11 i positivi su 65 residenti del palazzo. Due di loro, coniugi anziani cardiopatici, sono asintomatici, mentre è sotto controllo la situazione di una ragazza con difficoltà respiratorie. Si mantiene comunque alta l’attenzione a causa della situazione clinica dei pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Dopo la notizia di undiin un palazzo di, sono arrivati gli esiti dei tamponi fatti ai condomini. Sono 11 isu 65 residenti del palazzo. Due di loro, coniugi anziani cardiopatici, sono asintomatici, mentre è sotto controllo la situazione di una ragazza con difficoltà respiratorie. Si mantiene comunque alta l’attenzione a causa della situazione clinica dei pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

mayabug2 : Acerra, focolaio Covid in un palazzo, il sindaco: colpa degli scambi di auguri - zazoomblog : Acerra sospetto focolaio covid in un palazzo: tamponi per cento persone - #Acerra #sospetto #focolaio #covid - occhio_notizie : Focolaio dopo gli auguri di #Natale - primo_papa : @EroeCaso @CanonBruteMove @CucchiRiccardo @PaskEsp87 Col Genoa non c'erano impedimenti. Il focolaio si è scoperto i… -