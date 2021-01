A dicembre immatricolazioni auto in calo (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre la Motorizzazione ha immatricolato 119.454 autovetture, con una variazione di -14,95% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448.Nello stesso periodo sono stati registrati 276.665 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -13,76% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono registrati 320.799. A dicembre il volume globale delle vendite (396.119 autovetture) ha dunque interessato per il 30,16% auto nuove e per il 69,84% auto usate. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.381.496 autovetture, con una variazione di -27,93% rispetto al periodo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ala Motorizzazione ha immatricolato 119.454vetture, con una variazione di -14,95% rispetto a2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448.Nello stesso periodo sono stati registrati 276.665 trasferimenti di proprietà diusate, con una variazione di -13,76% rispetto a2019, durante il quale ne furono registrati 320.799. Ail volume globale delle vendite (396.119vetture) ha dunque interessato per il 30,16%nuove e per il 69,84%usate. Nel periodo gennaio-2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.381.496vetture, con una variazione di -27,93% rispetto al periodo ...

