Quando ricomincia Pomeriggio 5? Il 2021 riparte in ritardo per Barbara d’Urso (Di domenica 3 gennaio 2021) Novità quest’anno per il palinsesto di Canale 5. Come avrete visto infatti la prima variante nella programmazione del 2021 è arrivata il giorno di Capodanno. Il primo gennaio 2021 infatti è andata in onda una puntata speciale di Mattino 5. Vista l’eccezionalità di questa annata complicata ( e la presenza dei conduttori che non sono andati in ferie ma sono rimasti a Milano) Mediaset ha deciso ci fare compagnia al pubblico anche a Capodanno. La seconda novità sta nel fatto che Mattino 5 riprenderà domani, lunedì 4 gennaio 2021. E Pomeriggio 5? Quando ricomincia il programma di Barbara d’Urso? A rigor di logica, anche Pomeriggio 5 sarebbe dovuto andare in onda lunedì 4 gennaio 2021, per poi magari fare una sosta il 6 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 gennaio 2021) Novità quest’anno per il palinsesto di Canale 5. Come avrete visto infatti la prima variante nella programmazione delè arrivata il giorno di Capodanno. Il primo gennaioinfatti è andata in onda una puntata speciale di Mattino 5. Vista l’eccezionalità di questa annata complicata ( e la presenza dei conduttori che non sono andati in ferie ma sono rimasti a Milano) Mediaset ha deciso ci fare compagnia al pubblico anche a Capodanno. La seconda novità sta nel fatto che Mattino 5 riprenderà domani, lunedì 4 gennaio. E5?il programma di? A rigor di logica, anche5 sarebbe dovuto andare in onda lunedì 4 gennaio, per poi magari fare una sosta il 6 ...

Quando ricomincia Pomeriggio 5? Il 2021 riparte in ritardo per Barbara d'Urso

