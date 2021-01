Mazzola: «Quando andrò in Paradiso ritroverò mio padre e gli domanderò: “Giocavo bene a pallone?”» (Di domenica 3 gennaio 2021) Su Libero una bellissima intervista a Sandro Mazzola, simbolo storico dell’Inter. Racconta la sua infanzia in una famiglia povera, dove dormiva nello stesso letto con il fratello Ferruccio. «Giocavamo a calcio tutto il giorno. Quando il pallone finiva contro le vetrine, i commercianti ce lo bucavano; oppure lo faceva il parroco, se non andavamo a messa. Il pallone costava 500 lire, che ovviamente non aveva nessuno. Così per ricomprarlo andavamo a rubare le sigarette dei contrabbandieri dai tombini e le rivendevamo». La sua era una famiglia cattolica. Mazzola iniziò a giocare a pallone nell’oratorio della basilica di Santo Stefano, a Vedano al Lambro, grazie a Don Giordano Miradoli «Ci aveva creato una specie di campetto. Non c’erano né lo spazio né i soldi per farne uno vero. Ma lui si ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Su Libero una bellissima intervista a Sandro, simbolo storico dell’Inter. Racconta la sua infanzia in una famiglia povera, dove dormiva nello stesso letto con il fratello Ferruccio. «Giocavamo a calcio tutto il giorno.ilfiniva contro le vetrine, i commercianti ce lo bucavano; oppure lo faceva il parroco, se non andavamo a messa. Ilcostava 500 lire, che ovviamente non aveva nessuno. Così per ricomprarlo andavamo a rubare le sigarette dei contrabbandieri dai tombini e le rivendevamo». La sua era una famiglia cattolica.iniziò a giocare anell’oratorio della basilica di Santo Stefano, a Vedano al Lambro, grazie a Don Giordano Miradoli «Ci aveva creato una specie di campetto. Non c’erano né lo spazio né i soldi per farne uno vero. Ma lui si ...

