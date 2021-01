Inter, problemi di liquidità. Da saldare i mesi di luglio e agosto, settembre-ottobre pagati regolarmente (Di domenica 3 gennaio 2021) Mancanza di liquidità nelle casse dell’Inter Continuano a farsi sentire gli effetti della crisi causata dall’emergenza del Coronavuirus. Tra i club in difficoltà c’è anche l’Inter che, per via della chiusura degli stadi, ha come diverse società problemi di liquidità. “L’Inter ha saldato le mensilità di settembre e ottobre, mentre per quelle di luglio e agosto aveva raggiunto un accordo per spostare il pagamento a febbraio. Ecco, con ogni probabilità, si arriverà ad un’intesa per rinviare anche quelle di novembre e dicembre, la cui scadenza sarebbe il 16 febbraio”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Mancanza dinelle casse dell’Continuano a farsi sentire gli effetti della crisi causata dall’emergenza del Coronavuirus. Tra i club in difficoltà c’è anche l’che, per via della chiusura degli stadi, ha come diverse societàdi. “L’ha saldato le mensilità di, mentre per quelle diaveva raggiunto un accordo per spostare il pagamento a febbraio. Ecco, con ogni probabilità, si arriverà ad un’intesa per rinviare anche quelle di novembre e dicembre, la cui scadenza sarebbe il 16 febbraio”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

Inter-Crotone è una partita che non va sottovalutata. I nerazzurri saranno messi alla prova soprattutto in una fase.

