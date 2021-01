Genoa-Lazio oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Riparte oggi la Serie A 2020-2021 di calcio e la Lazio sarà in scena alle 15.00 sul campo del Genoa. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta patita per mano del Milan, contro il quale hanno subito il goal decisivo a tempo ormai scaduto, cercano riscatto contro la terzultima della classe. I due volte campioni d’Italia, al momento, stanno disputando un’annata in cui alternato grandi prestazioni, come il netto successo sul Napoli del penultimo turno di campionato, ad altre deludenti. Questo poiché, probabilmente, hanno fatto un po’ di fatica a reggere il doppio impegno Campionato-Coppa. Il Genoa, dal canto suo, nell’ultimo mese sembra essere cresciuto dopo un inizio tragico. In Coppa Italia hanno vinto il derby con la Sampdoria, in campionato hanno fermato il Milan e nell’ultimo turno hanno trionfato a La ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) RipartelaA 2020-2021 di calcio e lasarà in scena alle 15.00 sul campo del. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta patita per mano del Milan, contro il quale hanno subito il goal decisivo a tempo ormai scaduto, cercano riscatto contro la terzultima della classe. I due volte campioni d’Italia, al momento, stanno disputando un’annata in cui alternato grandi prestazioni, come il netto successo sul Napoli del penultimo turno di campionato, ad altre deludenti. Questo poiché, probabilmente, hanno fatto un po’ di fatica a reggere il doppio impegno Campionato-Coppa. Il, dal canto suo, nell’ultimo mese sembra essere cresciuto dopo un inizio tragico. In Coppa Italia hanno vinto il derby con la Sampdoria, in campionato hanno fermato il Milan e nell’ultimo turno hanno trionfato a La ...

